Tekeri kopan araç otomobille çarpıştı: 4 yaralı
ŞANLIURFA - Şanlıurfa
'da tekeri kopan bir araç kaşı yönden gelen otomobille çarpıştı, kazada 4 kişi yaralandı.Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa- Suruç
karayolunun 30. kilometresinde meydana geldi. Sürücüsünün isminin henüz öğrenilemeyen 63 ZD 455 plakalı otomobilin tekerinin kopması sonucu karşı istikamete gelen 63 ABA 074 plakalı otomobille çarparak şarampole yuvarlandı. Kazada 4 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine giden 112 Acil Sağlık ekipleri yaralıları ambulanslarla Suruç Devlet Hastanesi'ne götürdü. Hastanede tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.