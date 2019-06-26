26.06.2019 21:44
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Tekeri patlayan otomobil takla attı: 8 yaralı

Tekeri patlayan otomobil takla attı: 8 yaralıGAZİANTEP - Gaziantep-Adana otobanında seyir halindeyken tekeri patlayan otomobil takla attı.

Tekeri patlayan otomobil takla attı: 8 yaralı
GAZİANTEP - Gaziantep- Adana otobanında seyir halindeyken tekeri patlayan otomobil takla attı. Araçta bulunan 8 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre kaza, Gaziantep-Adana otobanının 65. kilometresinde meydana geldi. Otobanda sol şeritte seyir halinde bulunan Recep Yıldırım idaresindeki 03 AAU 276 plakalı otomobilin tekeri patladı. Tekeri patlayan araç kontrolü kaybolunca metrelerce sürüklenip takla attı. Takla atan otomobilin içerisinde bulunan 8 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından bölgedeki en yakın hastanelere kaldırılırken, durumlarının iyi olduğu belirtildi.
Öte yandan kaza nedeniyle otobandaki trafik akışının kontrollü bir şekilde sağlandığı öğrenildi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.Tekeri patlayan otomobil takla attı: 8 yaralı
Kaynak: İHA
Gaziantep , Adana , 3. Sayfa

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