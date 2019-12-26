Haberler » Güncel » Tekerleği patlayan araç takla attı: 5 yaralı - Haber

Tekerleği patlayan araç takla attı: 5 yaralı

Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesinde tekerleği patlayan aracın takla atması sonucu 5 kişi yaralandı.

26.12.2019 15:30 | Son Güncelleme: 26.12.2019 15:30 Tekerleği patlayan araç takla attı: 5 yaralı
'ın ilçesinde tekerleği patlayan aracın takla atması sonucu 5 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre kaza Akdağmadeni ilçesi Aslanlı köyü yakınlarında meydana geldi. 'tan Yozgat istikametine gitmekte olan Ali Bakırtaş (63) yönetimindeki 58 YA 558 plakalı otomobil, tekerleğinin patlaması sonucu takla attı. Kazada şoför ile birlikte araç içerisinde bulunan Fadime Bakırtaş (58), Hasan Bakırtaş (59), Yazgül Bakırtaş (47) ve Senem Aksoy (54) yaralandı.
Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla Akdağmadeni Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
(İHA)

Akdağmadeni, Yozgat, Sivas, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

16:48   Hatay'da, yılbaşı öncesi sahte içki operasyonu - Haber
16:48   Kilis'te "özel güvenlik bölgesi" uygulaması - Haber
16:46   Domaniç'te kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi - Haber
16:43   Ağrı Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Bülbüloğlu vatandaşları uyardı - Haber
16:43   GAÜN Hastanesi'nde anlamlı etkinlik - Haber
16:26   Rabia Naz'ın ölüm nedeni otopside belli oldu - Haber
15:41   Tunceli'de koruma altındaki yaban keçisini kaçak avcılar vurdu - Haber
15:13   Son dakika: AYM, Wikipedia'nın erişime engellenmesini hak ihlali saydı - Haber
15:00   Libya İçişleri Bakanı'ndan açıklama: Türkiye'den asker isteyeceğiz - Haber
14:08   Çiftlik Bank davasında firari sanıklardan biri duruşmaya katılıp ifade verdi - Haber
26.12.2019 16:49:32