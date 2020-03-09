Tekerlekli sandalye aküsü çalan şahıs yakalandı
Gaziantep'te tekerlekli sandalye aküsü çalan şüpheli şahıs çaldığı akü ile birlikte suçüstü yakalandı.
09.03.2020 13:39 | Son Güncelleme: 09.03.2020 13:39
Gaziantep 'te tekerlekli sandalye aküsü çalan şüpheli şahıs çaldığı akü ile birlikte suçüstü yakalandı.
Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yaprak Mahallesi'nde elinde tekerlekli sandalye aküsü olan bir şahsı durdurdu. Şahıs ve elindeki akü ile ilgili yapılan incelemede, akünün çalıntı olduğu tespit edildi. Şahsın aküyü bir tekerlekli sandalyeden çaldığı belirlendi.
Çalınan akü sahibine teslim edilirken şüpheli hakkında yasal işlem başlandığı belirtildi. - GAZİANTEP
Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yaprak Mahallesi'nde elinde tekerlekli sandalye aküsü olan bir şahsı durdurdu. Şahıs ve elindeki akü ile ilgili yapılan incelemede, akünün çalıntı olduğu tespit edildi. Şahsın aküyü bir tekerlekli sandalyeden çaldığı belirlendi.
Çalınan akü sahibine teslim edilirken şüpheli hakkında yasal işlem başlandığı belirtildi. - GAZİANTEP
Kaynak: İHA
Haberin Videosu :Tekerlekli sandalye aküsü çalan şahıs yakalandı
Etiketler : Emniyet Müdürlüğü, Şehitkamil, Gaziantep, 3. Sayfa
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