21.06.2019 11:35
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Tekerlekli Sandalye Avrupa Kadınlar Basketbol Şampiyonası'na doğru

Tekerlekli Sandalye Avrupa Kadınlar Basketbol Şampiyonası

Tekerlekli Sandalye A Milli Kadın Basketbol Takımı, Avrupa Şampiyonası hazırlıkları kapsamında İstanbul'da kampa girecek.

Tekerlekli Sandalye A Milli Kadın Basketbol Takımı, Avrupa Şampiyonası hazırlıkları kapsamında İstanbul 'da kampa girecek.
Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'na katılma hakkı kazanabilmek için Avrupa Şampiyonası'nda mücadele edecek milli takım, son kamp çalışmalarını Bahçelievler Spor Salonu'nda gerçekleştirecek.
Başantrenör Mustafa Koç yönetiminde 12 oyuncunun yer alacağı kamp çalışmaları, 27 Haziran Perşembe günü tamamlanacak.
Tekerlekli Sandalye Avrupa Kadınlar Basketbol Şampiyonası, 30 Haziran-7 Temmuz tarihlerinde Hollanda 'nın Rotterdam kentinde düzenlenecek. Ay-yıldızlı takım, turnuvada Almanya , Hollanda, Fransa , Büyük Britanya ve İspanya ile karşılaşacak.
Milli takım, şampiyonadaki ilk maçını 30 Haziran Pazar günü Almanya ile yapacak.
Kaynak: AA
basketbol , Avrupa , Spor

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