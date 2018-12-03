03 Aralık 2018, 15:19
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Tekerlekli Sandalye Basketbol 2. Ligi

Tekerlekli Sandalye Basketbol 2. Ligi

Tekerlekli Sandalye Basketbol 2. Ligi'nde mücadele eden 1955 Batman Belediyespor Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı, Medikalpark Samsun Engelli Gücü'nü 67-48 yendi.

Tekerlekli Sandalye Basketbol 2. Ligi'nde mücadele eden 1955 Batman Belediyespor Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı, Medikalpark Samsun Engelli Gücü'nü 67-48 yendi.


16 Mayıs Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmada üstün oyun sergileyen Batman Belediyesi Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı, rakibini 67-48 yenmeyi başararak ligde beşinci galibiyetini aldı.

Takım, 8 Aralık Cumartesi günü deplasmanda Amed Sportif Spor Kulübü Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı ile karşılaşacak. Batman Belediyespor,Batman,basketbol
03 Aralık 2018 Pazartesi 15:19



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