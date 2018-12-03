Tekerlekli Sandalye Basketbol 2. Ligi'nde mücadele eden 1955 Batman Belediyespor
Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı, Medikalpark Samsun
Engelli Gücü'nü 67-48 yendi.
16 Mayıs Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmada üstün oyun sergileyen Batman Belediyesi Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı, rakibini 67-48 yenmeyi başararak ligde beşinci galibiyetini aldı.
Takım, 8 Aralık
Cumartesi günü deplasmanda Amed Sportif Spor Kulübü Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı ile karşılaşacak.
Batman Belediyespor,Batman,basketbol
03 Aralık 2018 Pazartesi 15:19