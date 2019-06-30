30.06.2019 20:26
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Tekerlekli sandalye basketbol: 2019 İstanbul Kupası

Tekerlekli sandalye basketbol: 2019 İstanbul Kupası

2019 Tekerlekli Sandalye Basketbol Avrupa Şampiyonası'nın hazırlıklarını sürdüren A Milli Erkek Takımı, İstanbul'un ev sahipliği yaptığı özel turnuvanın finalinde Güney Kore'yi 76-63 yenerek şampiyon oldu.

2019 Tekerlekli Sandalye Basketbol Avrupa Şampiyonası'nın hazırlıklarını sürdüren A Milli Erkek Takımı, İstanbul'un ev sahipliği yaptığı özel turnuvanın finalinde Güney Kore'yi 76-63 yenerek şampiyon oldu.
Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Beylikdüzü Spor Salonu'nda gerçekleştirilen 2019 İstanbul Kupası, final ve üçüncülük maçlarıyla tamamlandı.
Organizasyonun finalinde Türkiye ile Güney Kore karşı karşıya geldi. Milli takım, ilk yarısını 43-28 önde tamamladığı karşılaşmayı 76-63 kazanarak şampiyonluğa ulaştı.
Üçüncülük müsabakasında ise İran, Rusya'yı 65-45 yendi.
Özel turnuvada şampiyonluğu ulaşan A Milli Erkek Takımı'na plaketini, Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Genel Sekreteri Erhan Durukan takdim etti.
Kaynak: AA
basketbol, İstanbul, Spor

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