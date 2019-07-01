01.07.2019 21:46
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Tekerlekli sandalye basketbol: 2019 Kadınlar Avrupa Şampiyonası

Tekerlekli sandalye basketbol: 2019 Kadınlar Avrupa Şampiyonası

2019 Tekerlekli Sandalye Basketbol Kadınlar Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye, ikinci maçında Hollanda'ya 75-22 mağlup oldu.

2019 Tekerlekli Sandalye Basketbol Kadınlar Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye, ikinci maçında Hollanda 'ya 75-22 mağlup oldu.
Hollanda'nın Rotterdam kentinde gerçekleştirilen şampiyonada Tekerlekli Sandalye Basketbol Kadın Milli Takımı, ev sahibi ülke milli takımıyla karşı karşıya geldi.
Milliler, ilk yarısını 39-10 geride tamamladığı müsabakada Hollanda'ya 75-22 mağlup olarak ikinci yenilgisini yaşadı.
Ay-yıldızlılar, şampiyonadaki üçüncü maçında yarın Fransa ile karşılaşacak.
Türkiye'nin yanı sıra Almanya, Hollanda, Fransa, Büyük Britanya ve İspanya'nın yer aldığı şampiyonayı ilk dört sırada tamamlayan ekipler, 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'na katılma hakkı kazanacak.
Kaynak: AA
basketbol , Hollanda , Avrupa , Spor

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