02.07.2019 19:12
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Tekerlekli sandalye basketbol: 2019 Kadınlar Avrupa Şampiyonası

Tekerlekli sandalye basketbol: 2019 Kadınlar Avrupa Şampiyonası

2019 Tekerlekli Sandalye Basketbol Kadınlar Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye, üçüncü maçında Fransa'ya 51-31 mağlup oldu.

2019 Tekerlekli Sandalye Basketbol Kadınlar Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye, üçüncü maçında Fransa'ya 51-31 mağlup oldu.
Hollanda'nın Rotterdam kentinde gerçekleştirilen şampiyonada Tekerlekli Sandalye Basketbol Kadın Milli Takımı, Fransa ile karşı karşı karşıya geldi.
Milliler, ilk yarısını 26-11 geride tamamladığı müsabakada Fransa'ya 51-31 yenilerek turnuvadaki üçüncü mağlubiyetini yaşadı.
Ay-yıldızlılar, şampiyonadaki dördüncü maçında yarın Büyük Britanya ile karşılaşacak.
Türkiye'nin yanı sıra Almanya, Hollanda, Fransa, Büyük Britanya ve İspanya'nın yer aldığı şampiyonayı ilk dört sırada tamamlayan ekipler, 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'na katılma hakkı kazanacak.
Kaynak: AA
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