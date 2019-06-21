21.06.2019 15:55
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Tekerlekli Sandalye Basketbol A Kadın Milli Takımı, kampa giriyor

Tekerlekli Sandalye Basketbol A Kadın Milli Takımı, kampa giriyor

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'na katılma hakkı kazanmak için Avrupa şampiyonasında mücadele edecek Tekerlekli Sandalye Basketbol A Kadın Milli Takımı, İstanbul'da kampa girecek.

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'na katılma hakkı kazanmak için Avrupa şampiyonasında mücadele edecek Tekerlekli Sandalye Basketbol A Kadın Milli Takımı, İstanbul 'da kampa girecek.
Tekerlekli Sandalye Basketbol A Kadın Milli Takımı, son kamp çalışmalarını başantrenör Mustafa Koç yönetiminde gerçekleştirecek. Yarın İstanbul'da kampa girecek Ay-Yıldızlı ekibin Bahçelievler Spor Salonu'ndaki hazırlıkları, 27 Haziran Perşembe günü sona erecek. Kampa 12 basketbolcu katılacak.
Milliler, 30 Haziran-7 Temmuz tarihleri arasında Hollanda 'nın Rotterdam kentinde düzenlenecek Avrupa şampiyonasında Almanya , Hollanda, Fransa , Büyük Britanya ve İspanya ile karşılaşacak.


- Ankara
Kaynak: DHA
basketbol , Spor

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