Tekerlekli Sandalye Basketbol A Kadın Milli Takımı, kampa giriyor

2020 Tokyo
Paralimpik Oyunları'na katılma hakkı kazanmak için Avrupa
şampiyonasında mücadele edecek Tekerlekli Sandalye Basketbol A Kadın Milli Takımı, İstanbul
'da kampa girecek.
Tekerlekli Sandalye Basketbol A Kadın Milli Takımı, son kamp çalışmalarını başantrenör Mustafa Koç yönetiminde gerçekleştirecek. Yarın İstanbul'da kampa girecek Ay-Yıldızlı ekibin Bahçelievler
Spor Salonu'ndaki hazırlıkları, 27 Haziran Perşembe günü sona erecek. Kampa 12 basketbolcu katılacak.
Milliler, 30 Haziran-7 Temmuz tarihleri arasında Hollanda
'nın Rotterdam kentinde düzenlenecek Avrupa şampiyonasında Almanya
, Hollanda, Fransa
, Büyük Britanya
ve İspanya
ile karşılaşacak.
- Ankara