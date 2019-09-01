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Tekerlekli Sandalye Basketbol Erkekler Avrupa Şampiyonası

Tekerlekli Sandalye Basketbol Erkek Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası B Grubu'ndaki ikinci maçında İsrail'i 91-59 mağlup etti.

01.09.2019 17:16 Tekerlekli Sandalye Basketbol Erkekler Avrupa Şampiyonası
Tekerlekli Sandalye Basketbol Erkek Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası B Grubu'ndaki ikinci maçında İsrail'i 91-59 mağlup etti.
Polonya'nın Walbrzych kentinin ev sahipliği yaptığı turnuvada, milliler gruptaki ikinci müsabakasında İsrail ile karşı karşıya geldi.
İlk periyodu 20-15 önde tamamlayan ay-yıldızlılar, soyunma odasına 44-37 üstün gitti. Milliler, üçüncü çeyreğini 65-48 önde geçtiği karşılaşmadan 91-59 galip ayrıldı.
Bu sonuçla Türkiye turnuvadaki ikinci galibiyetini aldı. Milli takım, üçüncü maçını yarın Fransa ile yapacak.

basketbol, İsrail, Avrupa, Spor

Kaynak: AA

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