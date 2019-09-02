Tekerlekli Sandalye Basketbol Erkekler Avrupa Şampiyonası

Tekerlekli Sandalye Basketbol
Erkek Milli Takımı, Avrupa
Şampiyonası B Grubu'ndaki üçüncü maçında Fransa
'yı 91-59 mağlup etti.
Polonya'nın Walbrzych kentinin ev sahipliği yaptığı turnuvada, milliler gruptaki üçüncü müsabakasında Fransa ile karşı karşıya geldi.
Milli takım, ilk yarısını 49-32 önde tamamladığı müsabakada Fransa'yı 91-59 mağlup ederek grupta 3'te 3 yaptı. 30 sayıyla oynayan Ahmet Efetürk, maçın en skorer ismi oldu.
Türkiye, dördüncü maçında yarın TSİ 17.45'te Hollanda ile karşılaşacak.