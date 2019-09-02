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Tekerlekli Sandalye Basketbol Erkekler Avrupa Şampiyonası

Tekerlekli Sandalye Basketbol Erkek Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası B Grubu'ndaki üçüncü maçında Fransa'yı 91-59 mağlup etti.

02.09.2019 21:46 Tekerlekli Sandalye Basketbol Erkekler Avrupa Şampiyonası
Tekerlekli Sandalye Basketbol Erkek Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası B Grubu'ndaki üçüncü maçında Fransa'yı 91-59 mağlup etti.
Polonya'nın Walbrzych kentinin ev sahipliği yaptığı turnuvada, milliler gruptaki üçüncü müsabakasında Fransa ile karşı karşıya geldi.
Milli takım, ilk yarısını 49-32 önde tamamladığı müsabakada Fransa'yı 91-59 mağlup ederek grupta 3'te 3 yaptı. 30 sayıyla oynayan Ahmet Efetürk, maçın en skorer ismi oldu.
Türkiye, dördüncü maçında yarın TSİ 17.45'te Hollanda ile karşılaşacak.

basketbol, Fransa, Avrupa, Spor

Kaynak: AA

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