Tekerlekli sandalye basketbol: IWBF Şampiyonlar Ligi Elemeleri

Tekerlekli sandalye basketbolda Galatasaray
, Beşiktaş ve TSK Rehabilitasyon Merkezi Engelliler Spor
Kulübü'nün IWBF Şampiyonlar Ligi Elemeleri'ndeki maç programı belli oldu.
Uluslararası Tekerlekli Sandalye Basketbol Federasyonundan (IWBF) yapılan açıklamaya göre, yarın ve 1 Şubat Cumartesi günü oynanacak müsabakalarda A, B ve C gruplarında toplam 15 takım mücadele edecek.
Karşılaşmalar A Grubu'nda İtalya'nın Milano, B Grubu'nda İspanya'nın Albacete ve C Grubu'nda İspanya'nın Bilbao kentinde oynanacak.
Grup maçlarını ilk 2 sırada tamamlayan ekipler, çeyrek finale yükselecek. Üçüncü ve dördüncü basamakta yer alan takımlar ise Avrupa Ligi finallerine katılacak.
A Grubu'nda yer alan Galatasaray'ın maç programı:
Yarın:
13.15 Köln 99ers (Almanya)-Galatasaray
17.45 Galatasaray-UnipolSai Briantea84 Cantu (İtalya)
1 Şubat Cumartesi:
12.00 BSR ACE Gran Canaria (İspanya)-Galatasaray
18.45 Galatasaray-Ilan Ramat Gan (İsrail)
B Grubu'nda yer alan Beşiktaş'ın maç programı:
Yarın:
13.15 BSR Amiab Albacete (İspanya)-Beşiktaş
17.45 Beşiktaş-BasKI TSOP (Rusya)
1 Şubat Cumartesi:
11.00 Le Cannet (Fransa)-Beşiktaş
17.45 Beşiktaş-GSD Porto Torres (İtalya)
C Grubu'nda yer alan TSK Rehabilitasyon Merkezi Spor Kulübü'nün maç programı:
Yarın:
17.45 RSV Lahn-Dill (Almanya)-TSK Rehabilitasyon Merkezi
22.15 TSK Rehabilitasyon Merkezi-CS Meaux BF (Fransa)
1 Şubat Cumartesi:
15.30 TSK Rehabilitasyon Merkezi-Deco Amicacci Giulianova (İtalya)
20.00 Bidaideak Bilbao TSR (İspanya)-TSK Rehabilitasyon Merkezi