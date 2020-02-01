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Tekerlekli sandalye basketbol: IWBF Şampiyonlar Ligi

Galatasaray ve Beşiktaş, Uluslararası Tekerlekli Sandalye Basketbol Federasyonu (IWBF) Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale çıktı.

01.02.2020 21:52 | Son Güncelleme: 01.02.2020 21:52Tekerlekli sandalye basketbol: IWBF Şampiyonlar Ligi
ve Beşiktaş, Uluslararası Tekerlekli Sandalye Federasyonu (IWBF) Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale çıktı.
Şampiyonlar Ligi Ön Elemeleri'nde A Grubu'nda mücadele eden Galatasaray, İtalya'nın Milano kentindeki organizasyonda çıktığı 4 maçın 3'ünü kazanarak grubunu 2. sırada tamamladı ve adını çeyrek finale yazdırdı.
İspanya'nın Albacete kentinde müsabakaları oynanan B Grubu'nda yer alan Beşiktaş ise 4 maçın 2'sini kazanarak averajla ikinci oldu ve çeyrek finale yükseldi.
Galatasaray ve Beşiktaş'ın çeyrek final turundaki rakipleri, gruplardaki tüm maçların sonuçlanmasıyla netleşecek.

Galatasaray, basketbol, Spor

Kaynak: AA

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