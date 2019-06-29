Tekerlekli Sandalye Basketbol Kadınlar Avrupa Şampiyonası başlıyor

2019 Tekerlekli Sandalye Basketbol Kadınlar Avrupa
Şampiyonası yarın başlayacak.
Paralimpik Oyunları'na kota veren şampiyona, Hollanda
'nın Rotterdam kentinde düzenlenecek. Şampiyonada Türkiye
ve ev sahibi Hollanda'nın yanı sıra Almanya
, Fransa
, Büyük Britanya
ve İspanya
yer alacak.
Mücadeleler sonunda ilk 4 sırayı alan takımlar 2020 Tokyo
Paralimpik Oyunları'na katılmaya hak kazanacak.
Türkiye, şampiyonadaki ilk maçında yarın Almanya ile karşı karşıya gelecek.
Organizasyonda mücadele edecek Türk Milli Takımı'nın müsabaka programı (TSİ) şöyle:
Yarın:
19.30 Almanya-Türkiye
1 Temmuz Pazartesi:
17.15 Türkiye-Hollanda 2 Temmuz
Salı:
15.00 Fransa-Türkiye
3 Temmuz Çarşamba:
15.00 Türkiye-Büyük Britanya
4 Temmuz Perşembe:
17.15 Türkiye-İspanya
Kadro
Milli takımın 12 kişilik kadrosu şöyle:
Seda Kınalı
, Mine Ercan, Asiye Emuce, Latife Selin Şahin, Havva Selvihan Gür
, Ebru Gökşen, Büşra Ünal, Naciye Çakır, Rabia Akyürek, Ebru Çam, Hatice Atay, Meryem
Tan.