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Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Lig'de yeni sezon başlıyor

Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Lig'de 2019-2020 Şehit İlyas Kaya Sezonu, 28 Eylül Cumartesi günü başlayacak.

24.09.2019 11:18Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Lig'de yeni sezon başlıyor
Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Lig'de 2019-2020 Şehit İlyas Kaya Sezonu, 28 Eylül Cumartesi günü başlayacak.
Ligde 14 takım, 2 devreli deplasmanlı lig usulüne göre mücadele edecek. Organizasyonda ilk yarı 22 Aralık Pazar günü yapılacak karşılaşmalarla sona erecek. İkinci yarı ise 19 Ocak-1 Mart 2020 tarihleri arasında oynanacak.
Normal sezonunun tamamlanmasının ardından 8 takımlı play-off maçları yapılacak.
Süper Lig'de ilk haftanın maç programı şöyle:
Güçlü Eller Engelliler-Ceylanpınar Belediyespor
İzmir Büyükşehir Belediyespor-1907 Fenerbahçe
İstanbul Bağcılar Engelli Gençlik-Gazişehir Gaziantep
İskenderun Engelliler-Galatasaray
Ankara Büyükşehir Belediyespor-Balıkesir Büyükşehir Belediyespor
TSK Rehabilitasyon Merkezi Engelliler-Şanlıurfa Büyükşehir Belediyespor
Ordu Büyükşehir Belediyespor-Beşiktaş

Büyükşehir Belediyespor, Spor

Kaynak: AA

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