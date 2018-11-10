10 Kasım 2018, 21:14
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Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi: Yosk: 53 - Altınordu Belediyesi: 63

Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi: Yosk: 53 - Altınordu Belediyesi: 63

Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi’nin 4. haftasında Yalova Ortopedikler Spor Kulübü’nün (YOSK) konuğu olan Altınordu Belediyesi, ilk yarısını 27-24 üstün kapattığı maçı 10 sayı farkla 63-53 kazandı.

Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi'nin 4. haftasında Yalova Ortopedikler Spor Kulübü'nün (YOSK) konuğu olan Altınordu Belediyesi, ilk yarısını 27-24 üstün kapattığı maçı 10 sayı farkla 63-53 kazandı. Karadeniz ekibinde Ferda Sekmen attığı 18 sayıyla maçın en skorer ismi oldu. Yalova Ortopedikler Spor Kulübü bu sezonki dördüncü yenilgisini aldı.

Salon: 90. Yıl

Hakemler: E. Serdar Meylani xx, Buminhan Çelik xx, İ. Bülent Özçelik xx

YOSK: Ahmet İkizoğlu xx 16, Yahya Khwaled x 8, Eyüp Atırıcıoğlu xx 17, Ömer Gürkan xx 12, Serra Uzun x- Bayram Eren x, Saif İmad Sahar x, Meysam Parsa x, Elanur Kılıç

Altınordu Belediyesi: Ferda Sekmen xxx 18, Adem Kurucu xxx 12, Anıl Cevat Temiz x 9, Ertan Korkmaz x 7, İmdat Yalçın x 4- Şuayib Kablan x 4, İlbey Tuna x 2, Umut Ünar x 5

1. Periyot: 12-9 (YOSK lehine)

Devre arası: 24-27 (Altınordu lehine)

3. Periyot: 35-43 (Altınordu lehine) - YALOVA Altınordu Belediyesi,Altınordu
10 Kasım 2018 Cumartesi 21:14



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