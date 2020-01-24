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Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı play-off hedefine yakın

Malatya Büyükşehir Belediyespor Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı, mücadele ettiği 3.Lig C Grubu'nda oynadığı 8 maçı da kazanarak önemli bir başarıya imza attı.

24.01.2020 12:29 | Son Güncelleme: 24.01.2020 12:34Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı play-off hedefine yakın
Büyükşehir Belediyespor Tekerlekli Sandalye Takımı, mücadele ettiği 3.Lig C Grubu'nda oynadığı 8 maçı da kazanarak önemli bir başarıya imza attı.

Ligin 8. haftasında deplasmanda Erzurum Gençlik takımını 55-46 mağlup ederek galibiyet sayısını 8'e yükseltti ve liderliğini sürdürdü. Malatya Büyükşehir Belediyespor Kulüp Başkanı Mahmut Cücemen, yaptığı açıklamada elde edilen başarıdan dolayı Tekerlekli Sandalye Takımını tebrik etti. Cücemen, "8'de 8 yaparak play-off yolunda büyük avantaj yakalayan tekerlekli basketbol takımımızı kutlar başarılarının devamını dilerim. Malatya Büyükşehir Belediyespor Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımımız mücadele ettiği 3.Lig C Grubu'nda oynadığı 8 maçı da kazanarak göğsümüzü kabartmıştır. Takımımızı tebrik ediyor, başarılarının devamını dilerim" diye konuştu. - MALATYA

Büyükşehir Belediyespor, basketbol, Malatya, Spor

Kaynak: İHA

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