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Tekerlekli sandalye basketbolda Avrupa kupaları iptal edildi

Uluslararası Tekerlekli Sandalye Basketbol Avrupa Federasyonu (IWBF Europe), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 2019-2020 sezonundaki Avrupa kupalarının iptal edildiğini duyurdu.

14.03.2020 14:22 | Son Güncelleme: 14.03.2020 14:22
Tekerlekli sandalye basketbolda Avrupa kupaları iptal edildi
Uluslararası Tekerlekli Sandalye Basketbol Avrupa Federasyonu (IWBF Europe), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 2019-2020 sezonundaki Avrupa kupalarının iptal edildiğini duyurdu.
IWBF Europe'den yapılan açıklamada, "2019-2020 sezonunda oynanması planlanan Avrupa Kupası, Şampiyonlar Ligi Dörtlü Finalleri, Avrupa Ligi Finalleri ve 2021 Avrupa Kupası Eleme Müsabakaları yeni tip koronavirüs nedeniyle iptal edildi." ifadeleri yer aldı.
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?

Kaynak: AA

Etiketler : basketbol, Avrupa, Spor

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