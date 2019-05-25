25.05.2019 11:28
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Tekerlekli sandalye basketbolu

Tekerlekli sandalye basketbolu

Tekerlekli Sandalye Basketbol 25 Yaş Altı Kadınlar Dünya Şampiyonası'nda Türkiye, üçüncü maçında Almanya'ya 46-24 mağlup oldu.

Tekerlekli Sandalye Basketbol 25 Yaş Altı Kadınlar Dünya Şampiyonası'nda Türkiye, üçüncü maçında Almanya'ya 46-24 mağlup oldu.
Tayland'ın Suphanburi kentinde düzenlenen şampiyonada Türkiye, B Grubu'ndaki üçüncü ve son maçında Almanya ile karşılaştı.
İlk devreyi 17-16 geride tamamlayan milliler, maçı da 46-24 kaybetti.
Milliler, gruptaki ilk iki maçında ABD'ye 70-16, Avustralya'ya da 53-24 yenilmişti. Ay-yıldızlılar bu sonuçların ardından grubu son sırada tamamladı. Dünya Şampiyonası, Almanya, Türkiye, Spor
Kaynak: AA


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