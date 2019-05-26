Tekerlekli sandalye basketbolu

Tekerlekli Sandalye Basketbol 25 Yaş Altı Kadınlar Dünya Şampiyonası
'nda Türkiye
, çeyrek finalde Büyük Britanya
'ya 70-15 mağlup oldu. Tayland
'ın Suphanburi kentinde düzenlenen şampiyonada Türkiye, çeyrek finalde Büyük Britanya ile karşılaştı.
İlk devreyi 37-8 geride tamamlayan ay-yıldızlılar, karşılaşmadan 70-15'lik skorla mağlup ayrıldı.
Milliler, ABD
'ye 70-16, Avustralya
'ya 53-24 ve Almanya
'ya 46-24 yenilerek B Grubu'nu son sırada tamamlamış ve çeyrek finalde A Grubu lideri Büyük Britanya ile eşleşmişti.
Çeyrek finalde kaybeden Türkiye, şampiyonada klasman maçlarına çıkacak.
Dünya Şampiyonası
, Türkiye
, Büyük Britanya
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Kaynak: AA