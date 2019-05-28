28.05.2019 11:05
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Tekerlekli sandalye basketbolu

Tekerlekli sandalye basketbolu

Tekerlekli Sandalye Basketbol 25 Yaş Altı Kadınlar Dünya Şampiyonası'nda Türkiye, 5'incilik maçında Almanya'ya 60-13 yenildi.

Tekerlekli Sandalye Basketbol 25 Yaş Altı Kadınlar Dünya Şampiyonası'nda Türkiye, 5'incilik maçında Almanya'ya 60-13 yenildi.
Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Tayland'ın Suphanburi kentinde düzenlenen şampiyonada ay-yıldızlı ekip, 5'incilik maçında Almanya ile karşılaştı.
İlk devreyi 30-8 geride tamamlayan Türkiye, sahadan 60-13 mağlup ayrıldı. Bu sonuçla Almanya 5. olurken, Türkiye organizasyonu 6. sırada tamamladı. Dünya Şampiyonası, Almanya, Türkiye, Spor
Kaynak: AA


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