Tekerlekli sandalye basketbolu

Tekerlekli Sandalye Basketbol 25 Yaş Altı Kadınlar Dünya Şampiyonası
'nda Türkiye
, 5'incilik maçında Almanya
'ya 60-13 yenildi.
Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Tayland
'ın Suphanburi kentinde düzenlenen şampiyonada ay-yıldızlı ekip, 5'incilik maçında Almanya ile karşılaştı.
İlk devreyi 30-8 geride tamamlayan Türkiye, sahadan 60-13 mağlup ayrıldı. Bu sonuçla Almanya 5. olurken, Türkiye organizasyonu 6. sırada tamamladı.
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Kaynak: AA