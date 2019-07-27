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Tekerlekli sandalye basketbolu

Tekerlekli Sandalye Basketbol Erkek Milli Takımı, hazırlık maçında Polonya'ya 68-60 yenildi.

27.07.2019 16:52 Tekerlekli sandalye basketbolu
Tekerlekli Sandalye Basketbol Erkek Milli Takımı, hazırlık maçında Polonya'ya 68-60 yenildi.
Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre A Milli Takım, Avrupa Şampiyonası öncesi Polonya'nın Walbrzych kentinde organize edilen uluslararası hazırlık turnuvasındaki beşinci ve son maçında ev sahibi ülkenin takımı ile karşı karşıya geldi.
Milliler, 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'na direkt kota veren Avrupa Şampiyonası'nın hazırlıkları kapsamında oynadığı mücadelede rakibine 68-60 mağlup oldu.
İngiltere, Kanada, İsrail ve Hollanda'nın da yer aldığı turnuvayı milli takım, 2 galibiyet ve 3 mağlubiyetle tamamladı.

basketbol, Polonya, Spor

Kaynak: AA

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