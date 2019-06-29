29.06.2019 11:49
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Tekerlekli sandalye basketbolunda özel turnuva

Tekerlekli sandalye basketbolunda özel turnuva

2019 Tekerlekli Sandalye Basketbol Avrupa Şampiyonası hazırlıklarını sürdüren A Milli Erkek Takımı, İstanbul'un ev sahipliğini yaptığı özel turnuvadaki ikinci maçında İran'ı 71-62 yendi.

2019 Tekerlekli Sandalye Basketbol Avrupa Şampiyonası hazırlıklarını sürdüren A Milli Erkek Takımı, İstanbul 'un ev sahipliğini yaptığı özel turnuvadaki ikinci maçında İran 'ı 71-62 yendi.
Beylikdüzü Spor Salonu'nda düzenlenen " İstanbul Cup"taki ilk maçında dün Rusya'yı 55-30 mağlup eden ay-yıldızlı ekip, bugünkü ilk müsabakasında ise İran ile karşılaştı. Milliler, rakibini 71-62 mağlup etti.
Turnuvada aynı zamanda milli formaya veda eden Ferit Gümüş için Rusya karşılaşmasının ardından veda töreni düzenlendi.
Milli takım, turnuvadaki üçüncü maçında bugün Güney Kore ile karşılaşacak.
Kaynak: AA
İran , İstanbul , Spor

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