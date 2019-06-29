Tekerlekli sandalye basketbolunda özel turnuva

2019 Tekerlekli Sandalye Basketbol Avrupa
Şampiyonası hazırlıklarını sürdüren A Milli Erkek Takımı, İstanbul
'un ev sahipliğini yaptığı özel turnuvadaki ikinci maçında İran
'ı 71-62 yendi. Beylikdüzü
Spor Salonu'nda düzenlenen " İstanbul
Cup"taki ilk maçında dün Rusya'yı 55-30 mağlup eden ay-yıldızlı ekip, bugünkü ilk müsabakasında ise İran
ile karşılaştı. Milliler, rakibini 71-62 mağlup etti.
Turnuvada aynı zamanda milli formaya veda eden Ferit Gümüş
için Rusya karşılaşmasının ardından veda töreni düzenlendi.
Milli takım, turnuvadaki üçüncü maçında bugün Güney Kore
ile karşılaşacak.