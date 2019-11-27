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Tekerlekli Sandalye Curling B Klasmanı Dünya Şampiyonası

Tekerlekli Sandalye Curling Milli Takımı, Finlandiya'da düzenlenen B Klasmanı Dünya Şampiyonası'ndaki ilk maçında Polonya'yı 8-4 mağlup etti.

27.11.2019 21:22 | Son Güncelleme: 27.11.2019 21:22Tekerlekli Sandalye Curling B Klasmanı Dünya Şampiyonası
Tekerlekli Sandalye Curling Milli Takımı, Finlandiya'da düzenlenen B Klasmanı Dünya Şampiyonası'ndaki ilk maçında Polonya'yı 8-4 mağlup etti.
Milli takım, Lohja kentinde organize edilen şampiyonada A Grubu'ndaki ilk müsabakasında Polonya ile karşı karşıya geldi.
Ay-yıldızlı takım, karşılaşmadan 8-4 galip ayrılarak organizasyona galibiyetle başladı. Milliler, gruptaki ikinci ve üçüncü maçlarını yarın oynayacak. Tekerlekli Sandalye Curling Milli Takımı, TSİ 09.30'da İsveç, TSİ 16.30'da ise Kanada ile karşı karşıya gelecek.
Tekerlekli Sandalye Curling B Klasmanı Dünya Şampiyonası'nda A ve B gruplarında toplam 15 takım mücadele ediyor. Şampiyona sonunda ilk 3 sırada yer alacak ekipler, A Klasmanı'na yükselecek.

Dünya Şampiyonası, Spor

Kaynak: AA

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