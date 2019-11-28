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Tekerlekli Sandalye Curling B Klasmanı Dünya Şampiyonası

Finlandiya'da düzenlenen Tekerlekli Sandalye Curling B Klasmanı Dünya Şampiyonası'nda Türkiye, üçüncü maçında Kanada'ya 10-3 mağlup oldu.

28.11.2019 20:06 | Son Güncelleme: 28.11.2019 20:06Tekerlekli Sandalye Curling B Klasmanı Dünya Şampiyonası
Finlandiya'da düzenlenen Tekerlekli Sandalye Curling B Klasmanı Dünya Şampiyonası'nda Türkiye, üçüncü maçında 'ya 10-3 mağlup oldu.
Tekerlekli Sandalye Curling Milli Takımı, Lohja kentinde organize edilen şampiyonada A Grubu'ndaki üçüncü müsabakasında Kanada ile karşı karşıya geldi.
Ay-yıldızlılar, karşılaşmadan 10-3 mağlup ayrılarak turnuvada 2. mağlubiyetini yaşadı. Türkiye, şampiyonada yarın TSİ 10.30'da Japonya, TSİ 19.30'da ise İtalya ile mücadele edecek.
Tekerlekli Sandalye Curling B Klasmanı Dünya Şampiyonası'nda A ve B gruplarında toplam 15 takım mücadele ediyor. Şampiyona sonunda ilk 3 sırada yer alacak ekipler, A Klasmanı'na yükselecek.

Dünya Şampiyonası, Kanada, Spor

Kaynak: AA

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