Finlandiya'da düzenlenen Tekerlekli Sandalye Curling B Klasmanı Dünya Şampiyonası'nda Türkiye, dördüncü maçında Japonya
'yı 8-6 mağlup etti.
Tekerlekli Sandalye Curling Milli Takımı, Lohja kentinde organize edilen şampiyonada A Grubu'ndaki dördüncü müsabakasında Japonya ile karşı karşıya geldi.
Ay-yıldızlılar, karşılaşmayı 8-6 kazanarak turnuvadaki 2. galibiyetini aldı.
Türkiye, bugün TSİ 19.30'da İtalya ile mücadele edecek.
Tekerlekli Sandalye Curling B Klasmanı Dünya Şampiyonası'nda A ve B gruplarında toplam 15 takım mücadele ediyor. Şampiyona sonunda ilk 3 sırada yer alacak ekipler, A Klasmanı'na yükselecek.