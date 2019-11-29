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Tekerlekli Sandalye Curling B Klasmanı Dünya Şampiyonası

Finlandiya'da düzenlenen Tekerlekli Sandalye Curling B Klasmanı Dünya Şampiyonası'nda Türkiye, 5. maçında İtalya'ya 10-1 mağlup oldu.

29.11.2019 23:16 | Son Güncelleme: 29.11.2019 23:16Tekerlekli Sandalye Curling B Klasmanı Dünya Şampiyonası
Finlandiya'da düzenlenen Tekerlekli Sandalye Curling B Klasmanı Dünya Şampiyonası'nda Türkiye, 5. maçında 'ya 10-1 mağlup oldu.
Tekerlekli Sandalye Curling Milli Takımı, Lohja kentinde organize edilen şampiyonada A Grubu'ndaki 5. müsabakasında İtalya ile karşı karşıya geldi.
Ay-yıldızlılar, karşılaşmadan 10-1 mağlup ayrılarak turnuvada 3. mağlubiyetini yaşadı. Türkiye, şampiyonada yarın TSİ 13.00'te ev sahibi Finlandiya ile mücadele edecek.
Tekerlekli Sandalye Curling B Klasmanı Dünya Şampiyonası'nda A ve B gruplarında toplam 15 takım bulunuyor. Şampiyona sonunda ilk 3 sırada yer alacak ekipler, A Klasmanı'na yükselecek.

Dünya Şampiyonası, İtalya, Spor

Kaynak: AA

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