Tekerlekli Sandalye Curling Milli Takımı Finlandiya'ya Uğurlandı

07 Kasım 2018 Çarşamba 17:51



07 Kasım 2018 Çarşamba 17:51

Tekerlekli Sandalye Curling Milli Takımı, Finlandiya'nın Lohja kentinde düzenlenecek "Curling Dünya Şampiyonası"na katılmak Erzurum'dan bu ülkeye uğurlandı.Lohja kentinde gerçekleştirilecek şampiyonanın B klasmanında mücadele edecek milli curlingciler, Erzurum Havalimanı'ndan uçakla bu kente hareket etti.Milli curlingciler, 8-15 Kasım tarihleri arasındaki şampiyonada başarılı olarak A klasmanına yükselmeyi hedefliyor.Erzurum Kent Konseyi Engelliler Meclisi Koordinatörü Abdullah Keleşoğlu, yaptığı açıklamada, uğurladığı milli sporcuların aylar süren zorlu bir hazırlık süreci geçirdiğini belirterek, şöyle konuştu:"Sporcularımız tüm performansı ve enerjisi ile bayrağımızı en yükseklerde dalgalandırmak için ter dökecektir. Sporcularımızın başarı dallarına sirayet eden hevesleri, azimleri ve yürekleri vardır. Başarılı bir kamp süreci geçiren milli takımı sporcularımız, inşallah burada derece elde ederek ay-yıldızlı bayrağımızı uluslararası arenada dalgalandırarak göğsümüzü kabartacaktır."Keleşoğlu, sporculara heyecan yapmamaları uyarısında bulunarak, "Hiçbir şeye sınır koymamalısınız. Ne kadar hayal ederseniz, o kadar ileriye gidebilirsiniz. Hayallerinizi canlı tutun. İnanç, kendinize güvenme, vizyon, sıkı çalışma ve azim olduğunda her şeyi başarabileceğinizi bilin. İnananlar için her şeyin mümkün olduğunu unutmayın." diye konuştu.