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Tekerlekli Sandalye Curling Milli Takımı, B Klasmanı Dünya Şampiyonası'na veda etti

Tekerlekli Sandalye Curling B Klasmanı Dünya Şampiyonası'nda mücadele eden Türkiye, Finlandiya'yı 8-2 yenmesine karşın bir üst tura yükselemedi ve şampiyonaya veda etti.

01.12.2019 00:10 | Son Güncelleme: 01.12.2019 00:10Tekerlekli Sandalye Curling Milli Takımı, B Klasmanı Dünya Şampiyonası'na veda etti
Tekerlekli Sandalye Curling B Klasmanı Dünya Şampiyonası'nda mücadele eden , Finlandiya'yı 8-2 yenmesine karşın bir üst tura yükselemedi ve şampiyonaya veda etti.
Türkiye Bedensel Engelliler Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Finlandiya'nın Lohja şehrinde düzenlenen organizasyonun altıncı maçında ev sahibi ülkeyle karşılaşan Türkiye, mücadeleyi 8-2 kazandı.

Bu sonuçla ilk turda 3'er galibiyet ve mağlubiyet elde eden Türkiye, bir üst tura çıkma şansını yitirerek şampiyonayı noktaladı.

Milliler, organizasyonda daha önce Polonya'yı 8-4, Japonya'yı 8-6'lık skorlarla geçerken İsveç'e 12-8, Kanada'ya 10-3 ve İtalya'ya 10-1 yenilmişti.

Dünya Şampiyonası, Türkiye, Spor

Kaynak: AA

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