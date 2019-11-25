Haberler » Spor » Tekerlekli Sandalye Curling Milli Takımı, Dünya Şampiyonası'nda mücadele edecek - Spor

Tekerlekli Sandalye Curling Milli Takımı, Dünya Şampiyonası'nda mücadele edecek

Tekerlekli Sandalye Curling B Klasman Dünya Şampiyonası, Finlandiya'da gerçekleştirilecek.

25.11.2019 12:14 | Son Güncelleme: 25.11.2019 12:14Tekerlekli Sandalye Curling Milli Takımı, Dünya Şampiyonası'nda mücadele edecek
Tekerlekli Sandalye Curling B Klasman Dünya Şampiyonası, Finlandiya'da gerçekleştirilecek.
Bedensel Engelliler Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Dünya Curling Federasyonu tarafından Lohja kentinde 27 Kasım-2 Aralık tarihlerinde düzenlenecek organizasyona 15 ülke katılacak.
Şampiyonada ilk üç sırayı elde eden takımlar, A klasmanına yükselecek.
Kadrosunda Züleyha Bingöl, Kenan Coşkun, Savaş Şimşek, Turan Akalın ve Deren Özgen'in yer aldığı Türkiye'nin, şampiyonadaki maç programı şöyle (TSİ):
27 Kasım:
17.30 Polonya-Türkiye
28 Kasım:
09.30 Türkiye- İsveç
16.30 Türkiye-Kanada
29 Kasım:
10.30 Japonya-Türkiye
19.30 İtalya-Türkiye
30 Kasım:
13.00 Türkiye-Finlandiya

Dünya Şampiyonası, Türkiye, Spor

Kaynak: AA

HABER YORUMLARI
Son Dakika Spor Haberleri
13:25 STSO'dan Sivasspor'a destek çağrısı
13:20 Adalet Bakanı Gül'den 'ev hapsi' açıklaması: Yaşlı, hamile ve çocukların cezalarını evde çekmesi alternatifi üzerinde duruyoruz
13:18 Kayserispor'da Ntep, Tavares ve Bilal Başacıkoğlu kadro dışı bırakıldı.
13:16 Galatasaray ile Club Brugge 4. kez karşı karşıya
13:16 İlhan Palut: "Çıkışımızı sürdürmeye çalışacağız"
13:14 P&G'den milli cimnastikçi İbrahim Çolak'a destek
12:57 Galatasaray'ın devre arasındaki ilk transferi Onyekuru olacak!
12:55 Diyanet, faize bulaşmak istemeyen din görevlileri için çözüm buldu
12:45 Kafes dövüşünde nakavt olan Sabriye Şengül, "Hırsıma yenildim" diyerek gözyaşlarına boğuldu
12:33 Silah tutukluk yapınca, çaresiz kadın hayatta kaldı
11:11 Malatyaspor - Fenebahçe maçına Acun ve Sergen Yalçın damga vurdu
11:03 Chivas file bekçisi Jose Rodriguez'den kaleden kaleye gol
10:57 Emre Belözoğlu, maç esnasında çılgına döndü: Bırakın gelsin
10:21 Cem Yılmaz'dan "Abi espri yap da gülelim" diyen hayranına beklenmedik tepki!
09:31 Arkadaşının yerine ehliyet sınavına girdi, gözaltına alındı
25.11.2019 13:31:12