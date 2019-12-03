Haberler » Güncel » Tekerlekli sandalye figürü ile engelsiz dünyaya dikkat çektiler - Haber

Tekerlekli sandalye figürü ile engelsiz dünyaya dikkat çektiler

Başakşehirli öğrenciler, 'Başakşehir'de İyilik Zamanı (BİZ) Projesi' kapsamında 3 Aralık Dünya Engelliler Günü için farklı bir projeye imza attı.

03.12.2019 17:25 | Son Güncelleme: 03.12.2019 17:25Tekerlekli sandalye figürü ile engelsiz dünyaya dikkat çektiler

Başakşehirli öğrenciler, 'Başakşehir'de İyilik Zamanı (BİZ) Projesi' kapsamında 3 Aralık Dünya Engelliler Günü için farklı bir projeye imza attı. 330 öğrenci, tekerlekli sandalye figürü oluşturarak engelsiz bir dünyaya dikkat çekti.

Başakşehir Belediyesi Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde hayata geçirilen 'Başakşehir'de İyilik Zamanı (BİZ) Projesi', farklı etkinliklere imza atmaya devam ediyor. Proje kapsamında bir grup gönüllü öğrenci, Öğrenciden Armağan Anadolu Lisesi öğrencileri, Beden Eğitimi Öğretmenleri Kenan Uzun ve Göktürk Ekim liderliğinde bir araya geldi.

"330 ÖĞRENCİDEN TEKERLEKLİ SANDALYE"

330 öğrenci, okul bahçesinde tekerlekli sandalye figürü oluşturarak farkındalık oluşturdu. Okul öğrencilerinden Alara Gökçe ve Taner Bayram, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde anlamlı bir etkinliğe imza atmaktan dolayı çok mutlu olduklarını dile getirerek, "Tüm vatandaşlarımızı engellilik konusunda daha sorumlu ve duyarlı olmaya çağırıyoruz" ifadelerini kullandı.

"ASIL SORUN, KALPLERDEKİ ENGELLER"

Toplumda farkındalık oluşturmak için 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde çeşitli etkinlikler düzenlediklerini vurgulayan Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu,  "Asıl sorun, fiziki engeller değil, kalplerdeki engeller. Bu bilincin tüm topluma yayılmasını amaçlıyoruz. Mutluluğun şehri Başakşehir'de engel yok diyor. Tüm vatandaşlarımızı, engelli kardeşlerimiz için daha duyarlı olmaya davet ediyorum" diye konuştu.



Dünya Engelliler Günü, Başakşehir Belediyesi, Başakşehir, Güncel

Kaynak: DHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

20:28 Samsun'da imalathaneye dönüştürülen iş yerinde 50 litre sahte içki ele geçirildi - Haber
20:26 Silah kazasında şehit olan asker için tören düzenlendi - Haber
20:26 Netanyahu ile Gantz koalisyon konusunda yine anlaşamadı - Haber
20:22 Türk Kızılayı Beşiktaş Şubesi gönüllüleri engellileri sevindirdi - Haber
20:21 Suriye konulu Dörtlü Zirve - Haber
19:47 Suriye konulu Dörtlü Zirve sona erdi! İşte zirveden ilk kareler - Haber
19:37 Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Suriye konulu Dörtlü Zirve sonrası açıklama: Zirve gayet iyi geçti - Haber
19:01 İntihar için çatıya çıktı, meraklılar o anları kameraya kaydetti - Haber
18:33 Trump, bir kez daha S-400 konusunda Türkiye'ye destek verdi - Haber
18:03 Son dakika: Macron ve Trump'ın açıklamalarıyla altın ve dolar yükseldi - Haber
19:47 Suriye konulu Dörtlü Zirve sona erdi! İşte zirveden ilk kareler - Haberler
14:44 NATO Genel Sekreteri: Türkiye sorununun Londra'da çözüleceğinin sözünü veremem - Haberler
11:20 Eğlence mekanında kadın garson kavgası: 1 yaralı - Haberler
10:03 Özgür Suriye Ordusu'nun karargahında Atatürk fotoğrafı var - Haberler
09:56 Cenk Ergün: Arda Turan Ocak'ta Galatasaray'a transfer olacak gibi görünüyor - Haberler
3.12.2019 20:30:49