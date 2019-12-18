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Tekerlekli sandalye hayaline kavuştu

Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, engelli bir vatandaşı tekerlekli sandalye hayaline kavuşturdu.

18.12.2019 16:00 | Son Güncelleme: 18.12.2019 16:05Tekerlekli sandalye hayaline kavuştu
Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, engelli bir vatandaşı tekerlekli sandalye hayaline kavuşturdu.

Evinde yatalak durumda olan engelli bir vatandaşı, Adıyaman Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde bulunan Toplumsal Gelişim Merkezi (TOGEM)'ne başvurarak tekerlekli sandalye talebinde bulunması üzerine evinde ziyaret eden Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, vatandaşın talebini bizzat kendisi yerine getirdi.

TOGEM Yaşlı ve engelli komisyonu üyelerinin de katılımıyla gerçekleştirilen ziyarette aile bireyleriyle ve engelli vatandaşla çay içip, sohbet eden Başkan Kılınç, Adıyaman Belediyesi olarak engelleri ortadan kaldırmak için gayretle çalıştıklarını dile getirdi.

Ziyarette konuşan Başkan Kılınç, "Bugün, tekerlekli sandalye talebinde bulunmak üzere raporu ve dilekçesiyle birlikte belediyemiz bünyesindeki Toplumsal Gelişim Merkezimize başvuran engelli kardeşimizi evinde ziyaret ettik. Engeli olan vatandaşlarımıza sahip çıkmak, onların taleplerini mümkün olduğunca yerine getirmek bizim asli görevlerimizden bir tanesidir. Bu anlamda bu kardeşimizi evinde ziyaret ederek, tekerlekli sandalyesini bizzat takdim etmek istedim. Kendisine ve ailesine huzur, mutluluk ve sağlık diliyorum" diye konuştu.

Belediye Başkanı Süleyman Kılınç'ın evlerine gelerek kendilerini ziyaret etmesinden dolayı oldukça mutlu olduğunu söyleyen aile bireyleri ise Başkan Kılınç'a teşekkür etti. - ADIYAMAN

Süleyman Kılınç, Adıyaman, Güncel

Kaynak: İHA

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