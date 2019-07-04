04.07.2019 22:34
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Tekerlekli Sandalye Kadın Basketbol Milli Takımı, İspanya'ya yenildi

Tekerlekli Sandalye Kadın Basketbol Milli Takımı, İspanya

2019 Tekerlekli Sandalye Basketbol Kadınlar Avrupa Şampiyonası'nda İspanya'ya 70-33'lük skorla yenilen Türkiye, 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'na katılma hakkını kaybetti.

2019 Tekerlekli Sandalye Basketbol Kadınlar Avrupa Şampiyonası'nda İspanya'ya 70-33'lük skorla yenilen Türkiye, 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'na katılma hakkını kaybetti.
Hollanda'nın Rotterdam kentinde gerçekleştirilen organizasyonda A Milli Kadın Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı, beşinci maçında İspanya ile karşılaştı. Milliler, ilk yarısını 24-13 geride tamamladığı müsabakada İspanya'ya 70-33 mağlup olarak şampiyonadaki beşinci mağlubiyetini aldı. Milliler bu yenilgi ile 2020 Tokyo için kota alma şansını yitirdi. Ay yıldızlılar, 7 Temmuz Pazar günü Fransa ile TSİ 11.00'de beşincilik maçına çıkacak.


Kaynak: DHA
basketbol, İspanya, Spor

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