Haberler» Spor» Haber

Tekerlekli Sandalye Milli Basketbol Takımı, çeyrek finalde

2019 Tekerlekli Sandalye Basketbol Avrupa Şampiyonası B Grubu son maçında İspanya'ya 76-61'lik skorla yenilen Türkiye, grup ikincisi olarak çeyrek finale yükseldi.

04.09.2019 23:35 Tekerlekli Sandalye Milli Basketbol Takımı, çeyrek finalde
2019 Tekerlekli Sandalye Basketbol Avrupa Şampiyonası B Grubu son maçında İspanya'ya 76-61'lik skorla yenilen Türkiye, grup ikincisi olarak çeyrek finale yükseldi.

Polonya'nın Walbrzych kentinin ev sahipliği yaptığı ve 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'na kota veren şampiyonada Türkiye, B Grubu'ndaki beşinci ve son maçında İspanya ile karşılaştı. Milliler, ilk yarısını 29-45 geride tamamladığı mücadelede İspanya'ya 76-61 mağlup oldu. B Grubu'nu İspanya'nın ardından 4 galibiyet ve 1 mağlubiyetle ikinci sırada bitiren milliler, çeyrek finaldeki rakibi A Grubu'nun üçüncüsü İtalya oldu.

Türkiye-İtalya karşılaşması 6 Eylül Cuma günü TSİ 19: 30'da başlayacak. Ay-yıldızlılar maçı kazanması halinde 2020 Tokyo vizesini garantileyecek. - İSTANBUL

basketbol, Türkiye, İspanya, Spor

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika Spor Haberleri
00:11   50'nci balkan engel atlama şampiyonası, açılış töreniyle başladı
00:10   Galatasaray'da yeni transferler taraftarlarla buluştu (5)
00:04   Voleybol: 2019 Kadınlar Avrupa Şampiyonası
23:53   Konyaspor'da denizlispor mesaisi başladı
23:51   9 ülkeden 186 sporcu Tekirdağ'da
23:48   Galatasaray'da yeni transferler taraftarlarla buluştu (3)
23:47   Galatasaray'da yeni transferler taraftarlarla buluştu (4)