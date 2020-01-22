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Tekerlekli sandalyeler TSD Çerkezköy Şubesine teslim edildi

AK Parti Çerkezköy İlçe Başkanlığı tarafından alınan 6 adet tekerlekli sandalye Türkiye Sakatlar Derneği (TSD) Çerkezköy Şubesine teslim edildi.

22.01.2020 12:28 | Son Güncelleme: 22.01.2020 12:28Tekerlekli sandalyeler TSD Çerkezköy Şubesine teslim edildi
AK Parti İlçe Başkanlığı tarafından alınan 6 adet tekerlekli sandalye Türkiye Sakatlar Derneği (TSD) Çerkezköy Şubesine teslim edildi.
AK Parti Milletvekili Mustafa Yel, AK Parti Tekirdağ İl Başkanı Mestan Özcan ve Çerkezköy İlçe Başkanı Ümit Kök bir süre önce TSD Çerkezköy Şubesini ziyaret etmiş ve tekerlekli sandalye alma sözü vermişti.
AK Parti Çerkezköy İlçe Başkanı Ümit Kök, beraberindeki yönetim kurulu üyeleri TSD Çerkezköy Şube Başkanı Gülnur Kocaçınar'ı ziyaret ederek aldıkları 6 adet tekerlekli sandalyeyi teslim etti.
Kocaçınar ise desteklerinden dolayı Kök'e teşekkür etti.

Türkiye Sakatlar Derneği, Çerkezköy, Tekirdağ, AK Parti, Güncel

Kaynak: AA

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