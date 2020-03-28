Tekerlekli sandalyesi çalınan vatandaşa yenisi alındı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde, tekerlekli sandalyesi çalınan engelli adama hayırsever bir vatandaş tarafından yenisi alınarak hediye edildi.
28.03.2020 16:36 | Son Güncelleme: 28.03.2020 16:42
Bursa 'nın İnegöl ilçesinde, tekerlekli sandalyesi çalınan engelli adama hayırsever bir vatandaş tarafından yenisi alınarak hediye edildi.
Alınan bilgiye göre, ismini açıklamak istemeyen bir vatandaş, İnegöl Kaymakamlığı Vefa Sosyal Destek Grubunu arayarak, sandalyesi çalınan Hayati Karakurt'a (46) tekerlekli sandalye almak istediğini belirledi.
Vatandaş sandalyeyi alarak kaymakamlık ekiplerine teslim etti.
Tekerlekli sandalye polis ekiplerince Karakurt'a teslim edildi.
İnegöl Kaymakamı Şükrü Görücü hayırsever vatandaşa teşekkür etti.
Olay
İnegöl ilçesinde bir çay bahçesinin önünden, tekerlekli sandalyenin çalınması iş yerinin güvenlik kameralarına yansımıştı.
Park Caddesi'nde kimliği henüz belirlenemeyen bir şüpheli, çay bahçesinin önünde bulunan tekerlekli sandalyeyi çalmıştı.
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Alınan bilgiye göre, ismini açıklamak istemeyen bir vatandaş, İnegöl Kaymakamlığı Vefa Sosyal Destek Grubunu arayarak, sandalyesi çalınan Hayati Karakurt'a (46) tekerlekli sandalye almak istediğini belirledi.
Vatandaş sandalyeyi alarak kaymakamlık ekiplerine teslim etti.
Tekerlekli sandalye polis ekiplerince Karakurt'a teslim edildi.
İnegöl Kaymakamı Şükrü Görücü hayırsever vatandaşa teşekkür etti.
Olay
İnegöl ilçesinde bir çay bahçesinin önünden, tekerlekli sandalyenin çalınması iş yerinin güvenlik kameralarına yansımıştı.
Park Caddesi'nde kimliği henüz belirlenemeyen bir şüpheli, çay bahçesinin önünde bulunan tekerlekli sandalyeyi çalmıştı.
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Kaynak: AA