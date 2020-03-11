Tekerlekli sandalyesini bırakıp hayallerine uçtu
Erzurum'da tekerlekli sandalyeye bağlı engelli bir kadının yamaç paraşütü hayali gerçek oldu.
11.03.2020 12:01 | Son Güncelleme: 11.03.2020 12:04
Erzurum 'da tekerlekli sandalyeye bağlı engelli bir kadının yamaç paraşütü hayali gerçek oldu. Büyükşehir Belediyesine bağlı ekipler kadını metrelerce sırtlarında taşıdıktan sonra engelli kızın adrenalin dolu dakikalar yaşamasına yardımcı oldu.
Erzurum'da yaşayan fiziksel engelli 28 yaşındaki Kevser Çeliker çocukluğundan beri istediği uçma hayali için sosyal medya hesabından Palandöken Yamaç Paraşütü hesabına 'Ben de yamaç paraşütü yapmak istiyorum ama engelliyim bana yardım edebilirseniz ben de uçmak istiyorum' yazdı. Büyükşehir Belediyesi Ejder 3200 A.Ş. yönetimi genç kızın isteğini kırmayarak 'Sizi uçurmak bizim için şereftir elimizden geleni yaparız güzel uygun bir havada tabi ki olur' cevabını verdi.
Aldığı olumlu yanıt sonrası tekerlekli sandalyesiyle Palandöken'e gelen Çeliker'i personeller sırtında taşıyarak yamaç paraşütü için uygun olan dik yamaca çıkardı. Genç kız profesyonel ekipler tarafından alınan tüm önlemlerin ardından 3200 rakımdan başlayan adrenalin dolu anlar yaşadı.
Bu anları sosyal medya hesabından paylaşan Çeliker, havada hiç olmadığı kadar güvende olduğunu hissettiğini belirterek, "Çok şey yazmak istiyorum ama kelimeler yetersiz kalıyor. Öncelikle asla hayal etmekten vazgeçmeyin. Ne kadar imkansız olursa olsun. Allah bir gün nasip ediyor. Korkmadın mı diye soranlar oldu; kesinlikle korkmadım hiç olmadığım kadar güvende hissettim kendimi" ifadelerine yer verdi. - ERZURUM
Erzurum'da yaşayan fiziksel engelli 28 yaşındaki Kevser Çeliker çocukluğundan beri istediği uçma hayali için sosyal medya hesabından Palandöken Yamaç Paraşütü hesabına 'Ben de yamaç paraşütü yapmak istiyorum ama engelliyim bana yardım edebilirseniz ben de uçmak istiyorum' yazdı. Büyükşehir Belediyesi Ejder 3200 A.Ş. yönetimi genç kızın isteğini kırmayarak 'Sizi uçurmak bizim için şereftir elimizden geleni yaparız güzel uygun bir havada tabi ki olur' cevabını verdi.
Aldığı olumlu yanıt sonrası tekerlekli sandalyesiyle Palandöken'e gelen Çeliker'i personeller sırtında taşıyarak yamaç paraşütü için uygun olan dik yamaca çıkardı. Genç kız profesyonel ekipler tarafından alınan tüm önlemlerin ardından 3200 rakımdan başlayan adrenalin dolu anlar yaşadı.
Bu anları sosyal medya hesabından paylaşan Çeliker, havada hiç olmadığı kadar güvende olduğunu hissettiğini belirterek, "Çok şey yazmak istiyorum ama kelimeler yetersiz kalıyor. Öncelikle asla hayal etmekten vazgeçmeyin. Ne kadar imkansız olursa olsun. Allah bir gün nasip ediyor. Korkmadın mı diye soranlar oldu; kesinlikle korkmadım hiç olmadığım kadar güvende hissettim kendimi" ifadelerine yer verdi. - ERZURUM
Kaynak: İHA
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