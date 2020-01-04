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Tekerlekli sandalyeyi çaldı, vicdan yapıp geri getirdi

Ankara Mamak'ta bir hırsız, engelli bir Suriyeli göçmenin tekerlekli sandalyesini evinin önünde önce çaldı sonra vicdan yapıp sandalyeyi geri getirdi.

04.01.2020 09:49 | Son Güncelleme: 04.01.2020 09:54 Tekerlekli sandalyeyi çaldı, vicdan yapıp geri getirdi
'ta bir hırsız, engelli bir Suriyeli göçmenin tekerlekli sandalyesini evinin önünde önce çaldı sonra vicdan yapıp sandalyeyi geri getirdi. O anlar ise anbean güvenlik kameralarına yansıdı.

Başkentte Mamak ilçesi Demirlibahçe Mahallesi'nde yaşanan hırsızlık olayında, bu sefer vicdan devreye girdi. Suriyeli M.A. isimli engelli bir göçmene ait olan tekerlekli sandalye, evinin önünde durduğu sırada S.M.A isimli hırsız tarafından çalındı. M.A tekerlekli sandalyesinin yerinde olmadığını görünce olayı polise bildirdi.

Yaşanan hırsızlık vakasını hemen ardından Ankara Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri devraldı. Ekiplerce bölgedeki güvenlik kameralarının incelenmesi sonrasında hırsız tespit edildi. Ancak o sırada yeni bir gelişme yaşandı. Hırsız polis tarafından arandığı esnada tekerlekli sandalyeyi çaldığı yere geri bıraktı. Polis yine de hırsızı yakalayarak sorguladı. Polis sorgusunda hırsız S.M.A.'nın, tekerlekli sandalyeyi satmak için çaldığını ancak pişman olup vicdan yaptığını ve bu sebeple geri getirmek istediğini söylediği öğrenildi.

Zanlı emniyet işlemlerinin ardından mahkemeye çıkarılırken daha sonra serbest bırakıldı. - ANKARA

Ankara, Mamak, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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