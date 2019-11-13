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Tekfen Filar-mini, çocuklara klasik müziği "Oyun" ile sevdirdi

Tekfen Filarmoni, çocuklara klasik müzik sevgisini aşılamak, geleceğin bilinçli dinleyicisini yetiştirmek gayesiyle bir kez daha küçükler için bir araya geldi.

13.11.2019 11:48 | Son Güncelleme: 13.11.2019 11:48Tekfen Filar-mini, çocuklara klasik müziği
Tekfen Filarmoni, çocuklara klasik müzik sevgisini aşılamak, geleceğin bilinçli dinleyicisini yetiştirmek gayesiyle bir kez daha küçükler için bir araya geldi.
Tekfen'den yapılan açıklamaya göre, bu temsillere özel adını "Tekfen Filar-mini" olarak değiştiren orkestra, şef Aziz Shokhakimov yönetiminde 9 Kasım'da saat 11.00 ve 16.00'da Lütfi Kırdar'da çocuklar ve aileleriyle buluştu. Biletleri satışa çıktığı hafta tükenen konserlerin bu yılki teması ise "Oyun" oldu.
Yazar ve tiyatro yönetmeni Yiğit Sertdemir'in yönetmenliği, Ceyda Düvenci ile Yiğit Sertdemir'in anlatımı ile hazırlanan temsil, çocukları sihirli bir klasik müzik yolculuğuna çıkardı. Küçük müzikseverler aralarında Chopin, Paganini, Rahmaninov ve Brahms gibi nice büyük bestecinin birbirinden güzel eserlerini anlatım, dans ve kukla oyunları eşliğinde dinledi.
Konserden sonraki günün 10 Kasım olması dolayısıyla konser, Muammer Sun tarafından düzenlemesi yapılan ve koro eşliğinde söylenen İzmir Marşı ile sona erdi. Orkestra ve oyuncular, dakikalarca ayakta alkışlandı.
Konserlerin geliri Barış İçin Müzik Vakfı'na bağışlanacak
Konserlerin geliri, 15 yıldır faaliyetlerini Edirnekapı'da sürdüren ve müzik eğitimi yoluyla çocukların sağlam karakterli bireyler olarak yetişmesine katkıda bulunan Barış İçin Müzik Vakfı'na bağışlanacak.

Bu yıl da konser günü, çocuklar kullanmadıkları ve iyi durumda olan oyuncak ve kitapları getirip fuayede bulunan kutulara bıraktı. Bırakılan kitap ve oyuncaklar, Tekfen Vakfı tarafından ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak.

Konser mekanında ayrıca çocuklar için birbirinden eğlenceli, öğretici kitapların bulunduğu yayınevleri, rengarenk el sanatları stantları da yer aldı.

Tekfen İnşaat ve Tesisat A.Ş, Güncel

Kaynak: AA

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