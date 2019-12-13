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Tekfen'in iştiraki, SOCAR Polymer Investments LLC'nin yüzde 10 hissesini satın aldı

Tekfen Holding'in iştiraklerinden TechInvestments LLC, 375 milyon doları tutarında ödenmiş sermayeye sahip SOCAR Polymer Investments LLC'nin yüzde 10 hissesini satın aldı.

13.12.2019 18:04 | Son Güncelleme: 13.12.2019 18:04Tekfen'in iştiraki, SOCAR Polymer Investments LLC'nin yüzde 10 hissesini satın aldı
Tekfen Holding'in iştiraklerinden TechInvestments LLC, 375 milyon doları tutarında ödenmiş sermayeye sahip SOCAR Polymer Investments LLC'nin yüzde 10 hissesini satın aldı.
Tekfen Holding tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"SOCAR Polymer Investments LLC, petrokimya şirketi SOCAR Polymer LLC'nin (SOCAR Polymer) yüzde 100 oranında sahibi olup, yıllık 184 bin ton kapasiteli Polipropilen ünitesi 2018'de, yıllık 120 bin ton kapasiteli Yüksek Yoğunluklu Polietilen (HDPE) ünitesi ise 2019 yılı içerisinde faaliyete geçen SOCAR Polymer, 2020 yılından itibaren tam kapasite üretim yaparak başta Azerbaycan ve Türkiye olmak üzere, Rusya ile Batı ve Orta Avrupa'yı hedef pazarı olarak belirlemiştir. Toplamda yatırım büyüklüğü 820 milyon dolar mertebesine ulaşan SOCAR Polymer'in tesislerin tam kapasiteye geçmesi ile beraber 2020 yılı ve sonrasında öngörülen ürün fiyatları ile yaklaşık 400 milyon dolar mertebesinde satış gelirine ve 200 milyon dolar mertebesinde faiz, amortisman ve vergi öncesi kara (FAVÖK) ulaşması hedeflenmektedir."

Tekfen İnşaat ve Tesisat A.Ş, Kamuyu Aydınlatma Platformu, Orta Avrupa, Eylül, Güncel

Kaynak: AA

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