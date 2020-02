Tekfen, Türkiye İklim ve Su Liderleri arasında

Tekfen Holding, iklim değişikliğinin etkilerini azaltmak ve doğal kaynakları korumak amacıyla iş dünyasının işleyişini değiştirmeyi hedefleyen Carbon Disclosure Project (CDP) İklim Değişikliği ve Su Güvenliği programlarında ayrı ayrı "A (-)" bandında derecelendirilerek "Türkiye İklim ve Su Liderleri" arasında yer aldı.

Tekfen Holding'den yapılan açıklamaya göre, Dünya Ekonomik Forumu'nun her yıl yayınladığı Küresel Risk Raporu, gelecek 10 yılda gerçekleşme olasılığı en yüksek 5 küresel riski; "aşırı hava olayları", "iklim değişikliğiyle mücadele ve uyumdaki başarısızlık", "doğal afetler", "biyolojik çeşitlilik kaybı ve ekosistem tahribatı" ile "insan kaynaklı çevresel zarar ve afetler" olarak listeledi.

Çevresel risklerin her geçen gün etkisini artırdığı bu dönemde, başta kamu ve özel kuruluşlar olmak üzere herkese önemli sorumluluklar düşüyor. Sadece bugüne değil, yarınlara da sürdürülebilir bir dünya bırakmak için bu alandaki çalışmalarını sürdüren Tekfen Holding, "dünyanın en güçlü yeşil sivil toplum kuruluşu" olarak tanınan CDP İklim Değişikliği Programı ve Su Programı'nda "A (-)" bandında yer aldı. Şirket, böylece Türkiye'nin İklim ve Su Liderleri arasında yer alma başarısı gösterdi.

İklim değişikliğiyle ilgili verilerini 2010'da izlemeye, ölçmeye ve analiz etmeye başlayan, 2017'den beri CDP İklim Değişikliği Programı'na, 2018'den bu yana da CDP Su Güvenliği Programı'na şeffaflıkla resmi raporlama yapan holdingin başarısı, bağımsız kuruluşların değerlendirilmesi sonrası verildi.

Bağımsız kuruluşlar, CDP tarafından hazırlanan sorulara şirketlerce verilen cevapları A, A(-), B, B(-), C, C(-), D, D(-) ve F bantlarında derecelendiriyor. A ve A(-) bandında yer alan şirketlerin, "liderlik" seviyesinde olduğu kabul ediliyor.

"Müthiş bir motivasyon kaynağı"

Açıklamada görüşleri yer alan Tekfen Grup Şirketler Başkanı Cahit Oklap, gelecek nesillere daha yaşanılabilir bir dünya bırakmak için üzerilerine düşen görevi yaptıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Bu çalışmalar doğrultusunda uluslararası bir değerlendirmede, 2019'da hem İklim Değişikliği, hem de Su Güvenliği programlarında Türkiye'nin İklim ve Su Liderleri arasında bulunmamız çok önemli. Özellikle de su kategorisinde, geçtiğimiz yıl 'B' bandında yer alan 5 şirketten sadece Tekfen'in 'A-' bandına çıkması, sürekli iyileşme çabamızın sonuç verdiğinin somut göstergesi. Bu durum, müthiş bir motivasyon da sağlıyor."

Kaynak: AA