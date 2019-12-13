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Tekgıda İş Sendikası yöneticileri Başkan Kazım Kurt'u ziyaret etti

Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Türk İş'e bağlı Türkiye Gıda ve Yardımcı İşçileri Sendikası (TEKGIDA İş) yöneticileri ile bir araya geldi.

13.12.2019 14:32 | Son Güncelleme: 13.12.2019 14:37Tekgıda İş Sendikası yöneticileri Başkan Kazım Kurt'u ziyaret etti
Belediye Başkanı Kazım Kurt, Türk İş'e bağlı Türkiye Gıda ve Yardımcı İşçileri Sendikası (TEKGIDA İş) yöneticileri ile bir araya geldi.

Başkan Kurt'un makamında gerçekleşen ziyarete Tekgıda İş Genel Başkan Yardımcısı İbrahim , Eskişehir Şube Başkanı Tarık Hastürk, Eskişehir 2 Nolu Şube Başkanı Erdoğan Yörüksoy ve yönetim kurulu üyeleri katıldı.

Başkan Kurt'a işçilere ve sendikal faaliyetlere verdiği destekten dolayı teşekkür eden TEK GIDA İŞ Sendikası Genel Başkan Yardımcısı İbrahim Ören, sendika çalışmaları hakkında bilgi verdi. İşçi haklarının daimi savunucusu olmaya devam edeceklerini belirten Ören, işçilerin yararına olacak tüm çalışmaları gerçekleştireceklerini ifade etti. Başkan Kurt'u 16 Aralık Pazartesi günü Şarhöyük Mahallesi'nde gerçekleştirecekleri sendikalarının sosyal tesis binasının temel atma törenine davet eden Ören, Başkan Kurt'un her zaman işçi ve emekçinin yanında olduğunu vurguladı.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Kurt, Odunpazarı Belediyesi olarak işçilerin sendikal örgütlenmesi önündeki tüm engelleri kaldırdıklarını söyledi. Her zaman işçi ve emekçilerin yanında olduklarını belirten Başkan Kurt, Tekgıda İş'e çalışmalarında başarılar diledi. - ESKİŞEHİR

Odunpazarı, Kazım Kurt, Ören, Güncel

Kaynak: İHA

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