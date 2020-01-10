Tekin Acar kimdir? Tekin Acar hayatı ve biyografisi!

Türkiye 'nin büyük kozmetik perakendecilerinden Tekin Acar'ın iflas ettiği resmen duyuruldu.41 yıldır sektörde hizmet veren Tekin Acar Cosmetics'in iflas etmesi iş dünyasını derinden sarsarken Tekin Acar kimdir konusu araştırılmaya başlandı. İşte Tekin Acar hayatı ve biyografisi! Tekin Acar kimdir?

TEKİN ACAR KİMDİR?

1953 yılında Erzurum`un Aşkale İlçesi Sos Köyü`nde doğdu. Ailesi 1954 yılında Ankara`ya taşındı. İlkokulu İncirli İlkokulu`nda bitirdi. Etlik Ortaokulu, Yıldırım Beyazıt Lisesi ile devam eden tahsil hayatı Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi Dış Ticaret Turizm Bölümü`nden 1975 yılında mezun olması ile sona erdi.

Yüksek tahsilini gece yaptığı için 1972 yılında Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü`nün memur sınavını kazanıp, spor teşkilatında işe başladı.

Ticaretle uğraşma isteği okul yıllarından itibaren gelişerek büyümüş, istifasında da etkili olmuştu. Aynı yıl karşısına çıkan bir fırsatı değerlendirip ticaret hayatına atıldı.

1996 yılında barkod okuyucu kasa ve bilgisayarlı sisteme geçiş yaptı. Bu gelişme onun ve mağazaları için bir dönüm noktası oldu. 1996 yılında iki olan mağaza sayısı bugün 31 mağazaya ulaştı ve Türkiye`nin en yaygın parfümeri mağazaları zinciri oluşturuldu. Türkiye`de ilk defa self servis anlayışıyla alışverişe uygun kozmetik mağazaları dizayn etti. Yine Türkiye`de ilk defa her mağazasına bilgisayarlı bilgi monitörleri yerleştirerek müşterilerin arzu ettiklerinde kimseye ihtiyaç duymadan ilgilendikleri ürünün fiyatını ve o ürünle ilgili içerik ve kullanım bilgilerine ulaşmasını sağladı. Mağaza dizaynında `Yeni Çıktı` ve `Çok Sattı` reyonlarına yer vererek müşterileri için bilgilendirici ve yönlendirici bir hizmet vermeyi amaçladı. Kendisine ve şirketine ait ilke ve hedefleri belirledi ve bunu tüm personeliyle paylaştı.