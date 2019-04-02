Tekin Biliceli Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde Bağımsız AYDIN KÖŞK belediye başkan adayı olan Tekin Biliceli isimli adayın aldığı oy oranı belli oldu. AYDIN KÖŞK ilçesinde toplam 8 aday ile yarışan Tekin Biliceli isimli Bağımsız adayının aldığı oy oranını haberimizden öğrenebilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Peki 31 Mart 2019 Yerel Seçiminde Bağımsız AYDIN KÖŞK adayı Tekin Biliceli kimdir? Bağımsız AYDIN KÖŞK adayı Tekin Biliceli yüzde kaç oy aldı?

Tekin Biliceli Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde Bağımsız AYDIN KÖŞK belediye başkan adayı olarak gösterilen Tekin Biliceli KÖŞK ilçesinde % 0,07 oranında oy almıştır. KÖŞK ilçesinde % 0,07 oranında oy olan Tekin Biliceli adlı Bağımsız adayı toplamda 12 adet oy sayısına ulaştı.

AYDIN KÖŞK ilçesinde AK Parti, CHP, MHP, DSP, VP adaylarının aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.