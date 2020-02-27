Tekin'in yönettiği 'Yok Yok', En Güçlü Klip seçildi

Çektiği müzik klipleri ile intenette 1 milyar izlenme rakamını aşan yönetmen Ahmet Can Tekin imzası taşıyan 'Yok Yok' adlı klip, Powerturk Müzik Ödülleri 2020'de 'En Güçlü Klip' ödülüne layık görüldü.

200'den fazla müzik klibiyle toplamda 1 milyar izlenmeyi geçen Yönetmen Ahmet Can Tekin, Youtube 'de 100 milyon izlenmeyi aşan Feride Hilal Akın'ın 'Yok Yok' klibiyle ödülünün sahibi oldu. Anketle milyonlarca müzik severin beğeni oyunu alan klip, Ayşe Hatun Önal – Efsane, Emre Kaya - Nasıl Diye Sorma, Ersay Üner – Nokta, Göksel - Bu da Geçecek ve Yalın - Deva Bize Sevişler adlı eserlerle yarıştı.Hürriyet Altın Kelebek En İyi Klip ödülüne de aday olan klip, London Lift Off Film Festival'da En İyi Müzik Video kategorisinde finale de kaldı. Bugüne dek Manuş Baba, Mustafa Ceceli, İrem Derici, Sinan Akçıl, Bilal Sonses ve Tuğçe Kandemir ile de çalışan Tekin, bu çalışmaları ile internette tıklanma rekorları kırdı. Çalışmalarını sürdüren Tekin, önümüzdeki aylarda Almanya'da düzenlenecek olan Berlin Music Video Festival'ne hazırlanıyor.