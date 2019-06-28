28.06.2019 12:20
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TEKİRDAĞ 14 İLDE FETÖ OPERASYONUNDA YAKALANAN 24 ŞÜPHELİ ADLİYEDE

TEKİRDAĞ merkezli 14 ilde, FETÖPDY'nin 'askeri mahrem yapılanması'na yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 24 kişi adliyeye sevk edildi.

TEKİRDAĞ merkezli 14 ilde, FETÖPDY'nin 'askeri mahrem yapılanması'na yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 24 kişi adliyeye sevk edildi. Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı 'nın FETÖPDY'nin 'askeri mahrem imamları yapılanması'na yönelik soruşturmasında, örgütün mahrem imamları ile ardışık olarak ankesörlü telefonlarla görüştüklerini tespit ettiği aralarında muvazzafların da bulunduğu 25 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü çalışma sonucu Tekirdağ merkezli Hatay , İstanbul , Diyarbakır , Van , Ankara , Şırnak , Manisa , Kırklareli , İzmir , Ağrı , Erzurum , Gaziantep ve Çanakkale 'de operasyon düzenlendi. Operasyonda 24 kişi yakalanırken, 1 kişinin aranmasına devam ediliyor.
Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü'nde soruşturmaları tamamlanan 24 şüpheli, Devlet Hastanesi 'nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi.TEKİRDAĞ 14 İLDE FETÖ OPERASYONUNDA YAKALANAN 24 ŞÜPHELİ ADLİYEDE
Kaynak: DHA
Tekirdağ , Güncel

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