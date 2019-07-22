TEKİRDAĞ 74 MODEL OTOMOBİLE NOSTALJİK GÖRÜNÜM

Tekirdağ
'ın Marmara Ereğlisi ilçesinde yaşayan Serdar Karaaytu(30) aldığı 12 bin liraya aldığı eski model otomobilini 10 bin lira harcayarak nostaljiye çevirdi. Otomobiline ünlü sanatçıların eski fotoğraflarını asan ve çocukluk hayalini gerçekleştirdiğini söyleyen Karaaytu, Nostaljiyi seviyorum, çiçekler astım, değişik yazılar yazdım. Arabayı görenler resim çekilmek istiyorlar dedi.
Marmara Ereğlisi'nde bir pidecide paket servisi elemanı olarak çalışan Serdar Karaaytu, çocukluk hayalini gerçekleştirmek için 1974 model bir otomobili 12 bin liraya satın aldı. Otomobilini hayalı istediği duruma getirmek için 10 bin lira harcayan Karaaytu, şimdi görenlerin ilgisini çekin bir araç ortaya çıkardı. Otomobiline çeşitli yazılar yazan ve çocukluğunda sevdiği ünlü sanatçılar Kemal Sunal, Ferdi Tayfur, Müslüm Gürses'in resimlerini asan Serdar Karaaytu, otomobili ile gezerken görenlerin de büyük ilgisini çekiyor.
Elektronik elektriğe meraklı olduğunu söyleyen Karaaytu, Çocukluktan bir hayalim vardı. Eski bir arabam olsun onu nostalji yapayım diye. İstanbul'da bu aracı buldum, inceledim ve her şey orijinal olduğu için aldım. Üzerinde hiç bir şey yoktu, 2 bin lira verdim ve aracı satın aldım. Araç yürümesi iyi içindeki tüm parçaları orijinaldi. Ancak yapılması gerekenler vardı. Bende onları yaptırdım. Yaklaşık 10 bin lira harcadım. Bu araba bindiğim zaman 1974 yılına götürüyor beni. Sevdiğim sanatçılar Kemal Sunal, Ferdi Tayfur, Müslüm Gürses, bunları çocukluğumdan beri sevdiğim için resimlerini astım. Nostaljiyi seviyorum. Çiçekler astım, değişik yazılar yazdım. Arabayı görenler resim çekilmek istiyorlar. Çok güzel oldu. Ben onu çok seviyorum mutluyum. Çünkü hayalimi gerçekleştirdim dedi.