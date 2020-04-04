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Tekirdağ'a giriş-çıkış yasağı uygulanmaya başlandı - 1

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın koronavirüs önlemleri kapsamında 30 Büyükşehir ve Zonguldak'a giriş çıkışların tamamen yasaklandığını açıklamasının ardından Tekirdağ'da yasak gece yarısından itibaren uygulanmaya başlandı.

04.04.2020 03:17 | Son Güncelleme: 04.04.2020 03:21
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın koronavirüs önlemleri kapsamında 30 Büyükşehir ve Zonguldak 'a giriş çıkışların tamamen yasaklandığını açıklamasının ardından Tekirdağ 'da yasak gece yarısından itibaren uygulanmaya başlandı.
Koronavirüs tedbirleri kapsamında Tekirdağ'a bugün saat 00.00'dan itibaren özel araçlarla giriş-çıkış yasağı uygulanmaya başladı. Tekirdağ'ın en önemli giriş noktası olan İstanbul yönündeki Marmara Ereğlisi ilçesi girişi ile Edirne, Çanakkale yönündeki Malkara ilçesi girişlerinde oluşturulan uygulama noktasında görevli güvenlik görevlileri saat 00.00'a kadar il dışından seyahat izin belgesi olan ve ikametgah adresi Tekirdağ olan sürücülerin kente girişine izin verdi. Saat 00.00'dan sonra araçların kente giriş ve çıkışlarına izin verilmedi.
Tekirdağ'a girmek için yasak başlamadan önce gelen vatandaşlara, sağlık ekipleri tarafından ateş ölçümü yapıldı. Gerekli prosedürleri yerine getirenlerin geçişine izin verilirken, getirmeyenler ise geri çevrildi.
Malkara ilçesinde kurulan uygulama noktasında bazı vatandaşlar, koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan kararların yerinde olduğunu belirterek, kararlara uyacaklarını dile getirdi. Bazı sürücüler ise alınan karardan haberleri olmadığını ifade ederek, ilk kez güvenlik güçlerinden duyduklarını dile getirdi. Yasaktan haberi olmayan sürücüleri, alınan kararı güvenlik ekipleri anlattı. Tekirdağ’a giriş-çıkış yasağı uygulanmaya başlandı - 1

Kaynak: DHA

Etiketler: Cumhurbaşkanı, Koronavirüs, Zonguldak, Tekirdağ, Güncel

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Tekirdağ'a giriş-çıkış yasağı uygulanmaya başlandı - 1
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