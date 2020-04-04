Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Tekirdağ'a yürüyerek girdiler

KORONAVİRÜSLE mücadele kapsamında yayınlanan genelgeyle giriş- çıkışlara kapatılan büyükşehirler arasında bulunan Tekirdağ girişlerinde araçların geçişine izin verilmezken, seyahat izin belgesi olanlar ise yürüyerek giriş yaptı.

04.04.2020 15:15 | Son Güncelleme: 04.04.2020 15:16
Tekirdağ'a yürüyerek girdiler
KORONAVİRÜSLE mücadele kapsamında yayınlanan genelgeyle giriş- çıkışlara kapatılan büyükşehirler arasında bulunan Tekirdağ girişlerinde araçların geçişine izin verilmezken, seyahat izin belgesi olanlar ise yürüyerek giriş yaptı.

Tekirdağ'da, saat 00.00'dan itibaren özel araçlarla giriş-çıkış yasağı uygulanmaya başlamasının ardından il girişinde jandarma ve polisin uygulaması sürüyor. Jandarma ve polis ekipleri, sürücü ve yolculara izin belgesi sorup, izin belgesi olmayan sürücüleri ise geri çeviriyor.

BARİYERLERLE KAPATILDI

Tekirdağ'ın İstanbul il sınırı olan Marmara Ereğlisi ilçesine bağlı Sultanköy Mahallesi'nde jandarma, İstanbul'a çıkan tüm ara yolları bariyer ile kapattı. Jandarma ekiplerinin kapattığı bariyeri açıp geçen sürücülere ise polis ve jandarma tarafından cezai işlem yapıldı. Büyük araçların dönmesi için ise orta bariyer söküldü, burada karayolları ekipleri tarafından çalışma yapıldı.

YÜRÜYEREK GİRDİLER

Kontrol noktasına araçla gelen bir grup aracın geçişine izin verilmedi. Araçlardan inenler ise yürüyerek kontrol noktasına geldi. Burada güvenlik güçlerinin kontrol ettiği yayalardan izin belgesi olanların kente girişine izin verildi. Yanında kızı bulunan bir kişi ise 3 kilometre mesafede bulunan aracına yürüyerek gitmek zorunda kaldı.

TEM KAPALI

TEM otoyolunun Çorlu gişeler mevkiinde de araçların giriş ve çıkışları polis ekiplerince yapılıyor. İzin belgesi olmayan sürücüler, geri çevreliyor, belgeleri olanların ise geçişleri sağlanıyor.


- Ereğlisitekirdağ

Kaynak: DHA

Etiketler: Jandarma, Tekirdağ, İstanbul, Polis, Güncel
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Güncel ››Tekirdağ'a yürüyerek girdiler - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Yasağa uymayan 20 yaş altı iki gence ceza! İşte ödeyecekleri meblağ Haberler
Yasağa uymayan 20 yaş altı iki gence ceza! İşte ödeyecekleri meblağ
Ülkesinde her gün yüzlerce kişi ölürken Trump’ın son çıkışına kimse anlam veremedi Haberler
Ülkesinde her gün yüzlerce kişi ölürken Trump'ın son çıkışına kimse anlam veremedi
Kovid-19 tedbirleri kapsamında ilk şehir içi toplu ulaşım yasağı geldi Haberler
Kovid-19 tedbirleri kapsamında ilk şehir içi toplu ulaşım yasağı geldi
CHP’li isim, koronavirüs salgınına yenik düştü Haberler
CHP'li isim, koronavirüs salgınına yenik düştü
İhtiyaç sahipleri rahatlayacak! Mansur Yavaş’tan hayırseverlere çağrı Haberler
İhtiyaç sahipleri rahatlayacak! Mansur Yavaş'tan hayırseverlere çağrı
Bakan Koca, ’Salgında vefat eden sağlık çalışanları şehit sayılacak mı?’ sorusuna yanıt verdi Haberler
Bakan Koca, "Salgında vefat eden sağlık çalışanları şehit sayılacak mı?" sorusuna yanıt verdi
İstanbul’a giriş çıkış izni verilen istisnalar listesine iki madde daha eklendi Haberler
İstanbul'a giriş çıkış izni verilen istisnalar listesine iki madde daha eklendi
Sokağa çıkmaları yasaklanınca bir kentte 20 yaş altının ulaşım kartı iptal edildi Haberler
Sokağa çıkmaları yasaklanınca bir kentte 20 yaş altının ulaşım kartı iptal edildi

Son Dakika Güncel Haberleri

16:18: Kırgızistan'da keman sanatçısı Jılkıbayeva, balkonundan komşularına Türk dizi müziklerini çaldı - Haber 16:18: Beypazarı'nda havuç mesaisi - Haber 16:17: Antalya'ya girişe denizden de izin yok: 'Karakolbot' ile denetim - Haber 16:16: Alaçatı pazarında kurallara uyuldu - Haber 16:16: Sevdamız Samsun Platformu üyeleri ev ev gezerek ekmek dağıtıyor - Haber 15:49: Son dakika: Tekirdağ Valiliği, koronavirüs tedbirleri kapsamında toplu ulaşımı 15 gün durdurdu - Haber 15:14: Sokağa çıkma yasağına uymayan 20 yaşından küçük iki vatandaşa para cezası uygulandı - Haber 15:08: Şarkıcı Hadise'nin spor kıyafetleriyle verdiği pozlara beğeni yağdı - Magazin 14:56: Mansur Yavaş'tan hayırseverlere, ihtiyaç sahiplerini rahatlatacak bir çağrı geldi - Haber 14:38: Son dakika: İstanbul'a giriş çıkış izni verilen istisnalar listesine iki madde daha eklendi - Haber 13:22: Giriş çıkışın yasak olduğu 31 kente mecburiyetten 5 ilimiz daha dahil oldu - Haber 13:06: Koronavirüs, tedbirleri harfiyen uygulayan 17 bin nüfusluk ilçeye uğramadı - Haberler